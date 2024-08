Volver | La Tecla Nacionales 27 de agosto de 2024 ROCES PERONISTAS

Mayans le contestó a CFK: “A los que pusieron a Alberto, ¿también los mandamos al psiquiátrico?”

El presidente del bloque peronista del Senado de la Nación fue contundente y cargó contra la expresidenta que lo cuestionó por deslizar que Victoria Villarruel es peronista.

