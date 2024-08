Volver | La Tecla Nacionales 27 de agosto de 2024 LA TECLA PATAGONIA

Alarma y preocupación en Villa Mascardi ante la inminente llegada de Jones Huala

Vecinos autoconvocados Mascardi y Consenso Bariloche, expresaron su malestar por el inminente regreso del líder mapuche.Piden a las autoridades que garanticen la seguridad en la zona

