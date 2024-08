Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de agosto de 2024 GOLPE AL BOLSILLO

El Gobierno bonaerense irá a la Corte en reclamo por el Boleto Integrado

Desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires adelantaron que concurrirán a la Justicia para reclamar contra la medida de Nación. El ajuste de Javier Milei asfixia a millones de usuarios.

