Informe Especial 26 de agosto de 2024 NOTA DE GRAFICA

Por Simón Reyna

reyna4_simon

Hecho hilachas: la fuerte crisis en la industria textil

El sector textil es parte del engranaje que hace girar a la economía bonaerense. Lejos de recuperarse, la realidad es que hoy se encuentra deshilachado por las políticas libertarias

