Volver | La Tecla Nacionales 24 de agosto de 2024 POSTERGADOS

Pobreza y discriminación, el triste presente de los mayores en la Argentina

La Red Argentina de HelpAge International Red Global presentará su informe sobre la situación de los jubilados en Argentina durante el primer trimestre del 2024. Pone de manifiesto el agravamiento de la crisis que enfrentan y los discursos que minimizan su padecimiento.

Compartir