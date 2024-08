Volver | La Tecla Nacionales 23 de agosto de 2024 JUSTICIA

Fabiola Yañez presentó nuevas pruebas estremecedoras contra Alberto Fernández

La ex primera dama sumó una imagen y un video de las agresiones que sufrió por parte del expresidente y expareja. Las pruebas fueron incorporadas a la causa judicial que tramita el fiscal general Ramiro González.

