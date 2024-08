Túnel de San Isidro: concejales rechazaron el pedido de investigación a la anterior gestión

El pasado 6 de agosto un vecino de San Isidro dio alerta de un hierro que sobresalía sobre una calle del distrito y la policía local descubrió un túnel de 220 metros de largo que conducía al Banco Macro. De acuerdo a la investigación que está llevando adelante la Justicia, el robo se habría comenzado a planear en febrero de 2023.

Este miércoles, el Concejo Deliberante local debatió un pedido de informe de las tareas llevadas a cabo en la zona por todas las áreas municipales durante los últimos 6 meses, propuesto por el ex funcionario possista, Walter Perez, y actual concejal. Pero según la línea que investigan los fiscales la planificación del robo inicio a principios del año pasado cuando Gustavo Posse llevaba ya 24 años en el cargo.





En ese contexto, el oficialismo de San Isidro propuso ampliar el pedido de informe a lo hecho desde 2023, año en el cual los ladrones alquilaron el local desde el cuál se cavó el túnel. Sorprendentemente, y a pesar de haber propuesto el proyecto inicial, el "possismo" se rehusó a acompañar el pedido de informe sobre su gestión.

La negativa podría estar vinculada a las falencias de su gestión. Al respecto, el concejal del oficialismo, Juan Bautista Ocampo, destacó “Preocupa el nivel de irresponsabilidad de un ex funcionario que se desentiende completamente de los años que estuvo en la gestión municipal, de lo que hizo mientras era funcionario y que se olvidó (o por ahí se quiso olvidar) de sus responsabilidades.”, dejando en evidencia a una ex gestión que no duda en levantar la mano para criticar al nuevo gobierno pero que se escondió rápidamente cuando quedaron en jaque sus falencias.

Cabe recordar que los Posse fueron testigos de otro gran robo a un banco, pero que en ese caso tuvo éxito: el famoso robo al Banco Río de Acassuso. En aquel entonces, los ladrones saquearon 143 cajas de seguridad y huyeron con un botín de 19 millones de dólares y hasta un par de joyas.