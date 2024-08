Volver | La Tecla Nacionales 22 de agosto de 2024 MENSAJES COMPROMETEDORES

“Mi consejo es que hables lo menos posible”: el pedido de Alberto Fernández a Fabiola Yañez

Se filtraron los chats donde el exmandatario le solicitaba a la ex primera dama minutos antes de una declaración para que desistiera de hacer una denuncia por violencia de género.

