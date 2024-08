Se filtraron los chats que mantuvieron la ex primera dama con Ayelén Mazzina

Fabiola Yañez aportó este martes ante la Justicia los chats con la ex ministra de Género Ayelén Mazzina y pidió que se limite la investigación de uno de los teléfonos que utilizaba al comienzo del gobierno de Alberto Fernández. Los chats con Mazzina arrancan el 4 de agosto pasado. “Hola Fabi. Simplemente que sepas que estoy. Lo que necesites a disposición”, arranca la ex ministra.



La ex primera dama contesta un día después y le recrimina “si no me ayudaste a mí que queda para el resto de las mujeres víctimas como yo. Que después ellos se salvan acusándote de loca y que auto lesionas. Ese era el momento en el que necesitaba ayuda más que nunca. Igualmente es de bien nacido ser agradecido. Me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes. Un beso”.

Mazzina por su parte, se despaga del pedido y sostuvo que Yañéz nunca le pidió ayuda: “nunca me pediste ayuda, dijiste que tenías que contarme algo. Quedamos en vernos en el despacho en varias oportunidades. Te mande mensajes en varias oportunidades yo no quería ser pesada sin saber que era lo que pasaba. Nunca pudimos hablar a solas, siempre estaba la seguridad enfrente" sostuvo la ex ministra.





Ayelén Mazzina, ex ministra de Género de la nación.





A las 4:53 de ese mismo día, Yáñez contestó: Muchas gracias Aye. Ya no hay mucho por hacer. La estoy pasando fatal”.

Mazzina ya se había presentado ante la Justicia. El primer contacto fue el 22 de abril, durante un almuerzo en la Quinta de Olivos, en el que también estuvo presente el ex presidente Fernández. “Desde ese momento, la comunicación entre Yañez y yo se desarrolló exclusivamente a través de la aplicación WhatsApp, donde ella solía proponerme participar en algunas actividades en conjunto”, explicó la ex ministra en ese escrito.

“El 25 de julio de 2023, volvimos a vernos en persona durante un viaje a Brasil con motivo del Primer Encuentro de Integración de Mujeres Latinoamericanas, evento al que ambas fuimos invitadas por el Gobierno de Brasil. En ese viaje, viajamos en el mismo vuelo Yañez, Mariela (la custodia de ella), Jimena (encargada de ceremonial) y una tercera persona cuyo nombre no recuerdo. Mi Director de Relaciones Institucionales viajó en otro vuelo, y nos encontramos con él directamente en Brasil. Nuestra llegada fue sobre la hora, por lo que nos dirigimos inmediatamente a los paneles en los que debíamos disertar”, agregó la ex ministra.