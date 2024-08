Volver | La Tecla Nacionales 18 de agosto de 2024 ALARMANTE

Día del Niño en la era Milei, la cruda realidad que atraviesan los más chicos

Sin resguardo, el duro contexto económico que atraviesa el país golpea y profundiza los múltiples factores que vulneran a los más chicos de la sociedad argentina. "10 millones de chicas y chicos en Argentina comen menos carne y lácteos en comparación al año pasado por falta de dinero", alertaron desde Unicef.

