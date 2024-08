Volver | La Tecla Nacionales 16 de agosto de 2024 TRAS EL POLEMICO VIDEO

Habló Tamara Pettinato: "Que soy gato, que soy prostituta vip... dijeron cualquier barbaridad"

Desde el escandaloso clip que circuló por las redes, la periodista desapareció de la escena pública durante una semana y recién ayer reapareció en Blender para contar su verdad. Pidió no correr de foco el tema más importante que es la violencia de género

Compartir