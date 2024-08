Volver | La Tecla Nacionales 15 de agosto de 2024 AVANCE DE LA CAUSA

Quién es Federico Saavedra, el médico de confianza de Alberto apuntado por Fabiola

La ex primera dama declaró ante el fiscal Ramiro González desde España, donde lo acusa de ocultar y encubrir las agresiones cometidas por el expresidente Alberto Fernández.

