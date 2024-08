Volver | La Tecla Municipios 15 de agosto de 2024 UNA MÁS Y VAN

AySA continúa con su modelo de “nueva atención” y cerró su tercer oficina en la Provincia

En pleno proceso de venta, las consecuencias de la privatización de AySA han tomado lugar en la Provincia. La oficina de atención al público ubicada en Pilar cerró sus puertas. Sumada a la de Florencio Varela y Esteban Echeverría, el proceso de modernización supone una complicación para los vecinos.

