Buenos Aires 15 de agosto de 2024 PUERTO QUEQUÉN

Sigue la polémica: la Mesa de Enlace exigió que Kicillof no impulse la Junta Provincial de Granos

El campo bonaerense puso el grito en el cielo contra el gobierno provincial expresándose contra “cualquier intención de intervención con el objetivo recaudador” sin atender las necesidades del sector.

