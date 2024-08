Volver | La Tecla Municipios 14 de agosto de 2024 HA LUGAR

La Justicia falló a favor de un municipio de la Quinta y puso fin a un conflicto de cuatro años

Después de más de cuatro años de litigios, la Justicia ha resuelto el conflicto entre la Municipalidad de General Madariaga y la empresa Ecoplata por el manejo del basural que recibe los desechos de los vecinos de General Madariaga, Villa Gesell y Pinamar.

