14 de agosto de 2024 EN TRIBUNALES

Cristina declaró y exigió ir por "los autores intelectuales y financiadores del hecho"

La expresidenta prestó declaración en Comodoro Py en el marco del juicio que se realizar por el intento de magnicidio que sufrió. "Sufrí violencia simbólica y no tan simbólica", añadió.

