13 de agosto de 2024

Quién es la CM de Dylan, acusada por Fabiola Yañez de ser amante de Alberto Fernández

La exfuncionaria manejaba las redes sociales de la mascota presidencial y fue señalada por la ex primera dama de haber estado involucrada con el exmandatario.

