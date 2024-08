Volver | La Tecla Nacionales 13 de agosto de 2024 ALARMANTE

Cruda realidad: en Argentina un millón de chicos se van a dormir sin cenar

De acuerdo a un informe de UNICEF, el número se eleva a un millón y medio si se incluye a los que no acceden a alguna de las demás comidas diarias. En el caso de las personas adultas, llega a cuatro millones y medio porque priorizan el alimento de los más pequeños.

