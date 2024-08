Alberto Fernández rompió el silencio con EL PAÍS: “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho”

Alberto Fernández dio una entrevista a EL PAÍS y negó haber violentado a Fabiola Yañez. Además sostuvo que alguien la incentivó a hacer la denuncia. “Yo sigo diciendo lo mismo”, sostuvo el expresidente. “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No, golpeé a Fabiola. Nunca golpeé a una mujer."



Ante la pregunta del diario español sobre la foto publicada días atrás donde se observan moretones en los brazos y en el ojo Fernández sostuvo “Se lo voy a contar a los jueces”.

Fernández remarcó que su gobierno se caracterizó por “las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”, añadió.

Además sostuvo que la denuncia es un “hecho muy trascendente y no quiero eludirlo. Pero esto apareció en un chat de mi secretaria [María Cantero] con un mensaje de Fabiola a ella y no entiendo por qué no apareció antes. Si no se hubiera secuestrado ese teléfono, no estaríamos hablando de estas cosas” y agregó, “sé en qué situación personal estaba ella y no quiero exponerla públicamente. Para dar respuesta a esa pregunta tendría que contar cosas que no debo contar en los medios. No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Los recibí a ustedes para decirles a los ojos que no he sido autor de ninguno de esos hechos”.

“Yo no la golpeé”, dijo el exmandatario y describió momentos de violencia en la pareja. “Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo”, es la respuesta que recibieron los periodistas de El PAÍS cuando le preguntaron si hubo violencia verbal tras negar violencia física. “Si eso fuera así, yo también lo padecí”, sostuvo Fernández.





Fernández, a lo largo de toda la entrevista, intentó aludir a la violencia por la que se le pregunta como cuestiones de pareja o discusiones sin mayor relevancia, además de insistió en la idea de que, de alguna forma, se defendía de . Además sostuvo que “no se llega [a esta instancia] por una denuncia de Fabiola. Se llega porque lo encontraron en un chat y Fabiola primero dice que no quiere promover la acción penal y luego cambia”.

En la extensa entrevista que mantuvieron con el expresidente, desde EL PAÍS sostiene que ahondaron la posible sospecha que se filtró un pedido económica para que Fabiola no realice la denuncia y Fernández sostuvo que Yañez le dijo, “¿Decime qué gano si no hago la denuncia?” y agregó que el resto la va a decir en la Justicia.



Por último, Alberto Fernández dijo entender la situación y pidió que le dejen probar ante el Juez: “Yo no tengo doble estándar. Admito que hay una presunción de culpabilidad mía, la acepto, pero pido que me dejen probar la inocencia”, cerró.

