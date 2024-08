Volver | La Tecla Nacionales 12 de agosto de 2024 NACION

Oficial: Pettovello tiene nuevo jefe de Gabinete y es un rionegrino que reporta a Pichetto

Se confirmó el desembarco del radical, Leandro Massaccessi, en el ministerio de Capital Humano nacional. Es hijo del exgobernador Horacio Massaccesi y llega de la mano del diputado nacional Miguel Angel Pichetto

