Nacionales 10 de agosto de 2024 IMPACTO

Dimisión y escándalo: la semana negra de Alberto Fernandez que salpica al peronismo

El exmandatario se vio envuelto en una serie de denuncias por parte de Fabiola Yañez. El peronismo reaccionó y sería inminente su renuncia al Partido Justicialista

