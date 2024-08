Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de agosto de 2024 DIEGO SANTILLI

“No sólo es posible, sino que es necesario un punto de encuentro con La Libertad Avanza”

El diputado nacional dialogó con La Tecla sobre la actualidad de la oposición tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, mira hacia el 2027 con la gobernación entre ceja y ceja.

