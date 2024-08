RIGI bonaerense: la Legislatura mira de reojo a Kicillof

El gobierno de la provincia de Buenos Aires recibió un duro golpe luego de la confirmación de que la planta de GNL se va a instalar en Río Negro. En este marco,ahora busca enviar a la Legislatura un proyecto propio para regular las grandes inversiones en territorio bonaerense, que complemente alideado por. La oposición avisa que está dispuesta a discutir, pero pone reparos y no ahorra en críticas hacia Unión por la Patria (UP).El 15 de julio, Kicillof anunció la creación de un, pero hasta el momento no fue presentado en la. Desde oficialismo señalan que la iniciativa está casi terminada, que restan pequeños detalles y que a la brevedad comenzarán a discutirlo en el Parlamento.Si bien el proyecto no fue publicado,pudo conocer que contempla beneficios en los. Estarán atados a contraprestaciones de las empresas. Desde el Ejecutivo indicaron que están en desacuerdo con “darle un cheque en blanco y que se lleven todos los recursos sin dejar nada y sin obligaciones de ningún tipo”. Es por eso que para bajar los tributos requerirán la generación dey local –del lugar donde se radique la propuesta- y. A su vez, incluirá un artículo en el que se aclare expresamente que cada inversión deberá ser tratada por separado.Los principales bloques de la oposición en ambas Cámaras dieron a conocer a este medio que. Cautelosos a la hora de referirse a la propuesta de Kicillof, evitan dar precisiones sobre una postura en lo impositivo hasta no tener de primera mano los lineamientos ideados por el Ejecutivo.De todos modos, le reprochan al Gobierno bonaerense que no haya adherido al RIGI y lo responsabilizan por la pérdida de la inversión de Petronas. Si bien desde Calle 6 ahora señalan que no se opondrán a que la Legislatura apruebe la adhesión,. A favor de las inversiones y del desarrollo productivo, los más duros advierten que no se discutirá a “cualquier precio”.Lo que podría significar un simple trámite para el oficialismo, comienza a empantanarse ante el poco ida y vuelta con la oposición. Algunos sectores ponen el ojo más allá de este punto en particular, yen la Provincia.UNION POR LA PATRIAdeberá afinar el lápiz para ir en busca de los votos necesarios que le den la aprobación al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. El gobernador Axel Kicillof ordenó a la tropa legislativa activar los mecanismos necesarios para lograr un régimen de inversiones que se adapte al RIGI de Javier Milei.Por el lado del Senado, la presidenta de la Cámara,, adelantó que ya trabajan para lograr los consensos necesarios. En la misma sintonía, se expresó el titular de Diputados,Lo cierto es que desde los diferentes bloques de la oposición coinciden en que el diálogo con el oficialismo se hace esperar y no lo leen como una buena señal para llegar a buen puerto. De esta manera,Asimismo, el primer paso a desandar por el oficialismo será que las diferentes tribuspara salir a la cancha en la misma sintonía a defender el proyecto.UCR + CAMBIO FEDERALLos bloques deen ambas Cámaras ya habían realizado una advertencia sobre el accionar del Gobierno bonaerense en medio de la disputa por la instalación de la planta de GNL. Con el hecho consumado y la derrota de Axel Kicillof, ahora ponen el foco en el proyecto del Ejecutivo en la Legislatura.Según pudo conocer, justificaron su ausencia al fallido viaje a Bahía Blanca de la semana pasada y manifestaron queEn esa línea, reiteraron que “lo urgente es que Kicillof envíe el anunciado proyecto de ley estableciendo los beneficios y las condiciones que establecerá para buscar grandes inversiones en el territorio provincial”. Entonces,ya que todavía el Ejecutivo no envió la iniciativa ni tampoco convocó a una reunión para intercambiar puntos de vista al respecto.“Nuestro apoyo a la instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca siempre estuvo sin dudas ni titubeos”, remarcaron a modo de defensa. Del mismo modo, afirmaron queSin fijar una postura concreta, pero con una apertura al diálogo desde el bloque del radicalismo expresan su acompañamiento al desarrollo de la provincia de Buenos Aires. No obstante,PRODesde eltodavía se lamentan por la pérdida que significa la pérdida de la inversión de YPF y Petronas en la provincia de Buenos Aires., indicaron. Asimismo, señalaron que “este fracaso se podría haber evitado si se hubieran adherido al RIGI nacional desde un principio y se hubiesen preocupado por generar condiciones como lo hicieron otras provincias. Además, recordaron que “desde nuestro bloque PRO presentamos un proyecto de adhesión al RIGI nacional el 8 de julio”.Sobre el proyecto de Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas, dieron a conocer que “hasta ahora no vimos una sola línea del texto del proyecto provincial que anunció el gobernador Kicillof”. En ese aspecto, remarcaron que“Desde el PRO, siempre estaremos abiertos ypara que los proyectos que impliquen grandes inversiones tengan las condiciones que requieran para poder desarrollarse”, añadieron voces de la bancada amarilla.Finalmente, aseguraron que “discutiremos en el ámbito de la Legislatura cualquier proyecto que promueva, aliente y empuje a quienes dan trabajo y oportunidades en la Provincia”. Sin embargo, aclararon queFRENTE DE IZQUIERDADesde elya habían expresado su oposición total a la implementación del RIGI de Javier Milei y luego cuestionaron el anuncio de Axel Kicillof sobre la creación de un régimen provincial de Inversiones. La diputada del PTS,, manifestó que “los diputados no conocemos el proyecto, pero buscará beneficios a los grandes empresarios, en detrimento de las enormes mayorías”., mientras en el contexto actual de crisis las familias trabajadoras hacen malabares para pagar los servicios energéticos y casi un 40% de los hogares no tiene gas natural según la EPH en el 2024”, añadió.Asimismo, remarcó: “Discuten la ruta, pero no el qué. La planta de GNL se hará finalmente en Rio Negro con beneficios multimillonarios que otorga el RIGI y. Desde la izquierda decimos ‘fuera las corporaciones’”.LA LIBERTAD AVANZAEl bloque deen la Cámara Diputados mantiene una postura intransigente sobre el rol de Axel Kicillof en la disputa con Javier Milei. En ese sentido, le reprochan no haber adherido al RIGI y lo culpabilizan por la pérdida de la instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca.En diálogo con La Tecla, el diputadosostuvo que “la postura nuestra es que”.Asimismo, sobre el proyecto de RIGI bonaerense, indicó que “a nosotros del Ejecutivo nadie nos vino a contactar, con lo cual cualquier cosa que podamos hablar de este supuesto régimen que quieren poner desde la provincia de Buenos Aires es hipotético, porque”.“El Gobernador hizo un anuncio medio a las corridas y después lo que termina pasando es que demoró la presentación y lo que vemos es queque tendría que haber sido para la provincia de Buenos Aires”, añadió.En ese aspecto, Carrancio destacó que “nosotros estamos para discutir todos los temas, pero para mí lo primero que tienen que hacer el gobernador de la provincia de Buenos Aires es el RIGI nacional, y si después quieren incrementar los beneficios con algunas otras cuestiones, se verá”. Además, indicó queUNION, RENOVACION Y FEEl bloque de diputados bonaerense, presidido por Gustavo Cuervo, fue uno de los sectores que formaron parte de la comisión legislativa que armó Unión por la Patria para ir a Bahía Blanca. Tras el fallido viaje, desde la bancada que rompió con La Libertad Avanza esperan novedades sobre el proyecto de régimen de inversiones que prepara el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires.En diálogo con, el diputado, manifestó que “hace unas semanas el Gobernador anunció que iba a enviar a la Legislatura un proyecto de ley para crear un Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas. Hasta el momento,al respecto”.“En este contexto, funcionarios del gobierno provincial indicaron que iba a ser”, explicó el legislador sobre la iniciativa que anunció el mandatario provincial hace unas semanas atrás y del que no hay demasiados detalles sobre cómo será el texto.Más adelante, Luayza aseguró: “Que quede claro, los legisladores que integramos Unión, Renovación y Fe”. Finalmente, el diputado que ingresó junto a la boleta de Milei lanzó: “Eso genera empleo genuino y de calidad, que tanto necesitan los bonaerenses”.