Pelea en el peronismo de Junín por la situación de Venezuela

Las internas del peronismo no se dan solo a nivel nacional y provincial, también llegan al Concejo Deliberante. En Junín los ediles de Unión por la Patria mostraron su desencuentro a la hora de votar por el rechazo a lo sucedido en las elecciones a presidente en Venezuela. El bloque de UP voto en forma dividida y hasta tuvo una abstención, la de Clara Bozzano.



En el repudio aprobado por mayoría de los bloques de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza se "insta a todas las fuerzas políticas de la Argentina a expresar claramente el repudio a los acontecimientos que se están produciendo en Venezuela y responsabilizar al presidente Nicolás Maduro por el fraude cometido y las violaciones a los derechos humanos que se están dando en el hermano país de Venezuela".

En ese sentido, en Unión por la Patria no hubo unanimidad en el repudio ya que Clara Bozzano, integrante del Bloque- pidió la abstención ya que consideró que no se conoce por el momento "si hubo fraude o no", también habló a título personal José Luis Bruzzone quien expresó que "descreo de la autoridad moral de quienes impulsan este proyecto".



José Luis Bruzzone integrante del Bloque de UP en el Concejo Deliberante local.





Por su parte, el presidente del bloque Pablo Petraglia -sostuvo que. "Soy parte de una fuerza política que tiene muchos puntos en común y otros en disenso y eso hace a la riqueza de la construcción de Unión por la Patria. Pertenezco a un movimiento político que ya se expresó desde 2013 respecto a Maduro y a Venezuela", dijo el edil quien manifestó su apoyo al rechazo aprobado por mayoría.





Pablo Petraglia es el presidente del bloque de Unión por la Patria.



En la votación los concejales Gastón Bissio, José Luis Bruzzone, Maia Leiva, Victoria Muffarotto y Francina Sierra votaron en contra de la condena a las elecciones fraudulentas convocadas por el régimen de Maduro mientras que los ediles que provienen del massismo (Frente Renovador), Pablo Petraglia -presidente del bloque- y Martín Palma, votaron a favor del rechazo.