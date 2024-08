Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de agosto de 2024 BATALLA CON NACION

Por Andrés Sosa

sosandres

Entre la interna y la gestión, Kicillof despliega su tropa para contraatacar a Milei

El Gobierno bonaerense saldrá a las calles con una columna propia para sumarse a la marcha de San Cayetano. El Gobernador busca sumar más kilómetros a su proyección nacional y lidia con las discusiones que surgen hacia el interior del peronismo.

Compartir