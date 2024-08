Barón del conurbano pide a los legisladores opositores que apoyen a Kicillof

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi se hizo eco de la confirmación de la planta de Gas Natural Licuado en Río Negro y sostuvo que “es lamentable la discriminación que estamos sufriendo los bonaerenses por parte del Gobierno nacional”, expresó mediante un posteo el histórico alcalde peronista.

Por su parte, cuestionó al gobierno nacional por esta decisión: “¿Por qué quieren castigar a los y las bonaerenses? Las elecciones ya pasaron y el Presidente debe gobernar para todos los argentinos y argentinas, lo hayan votado o no. ¡No se puede gobernar por caprichos o intereses personales e ideológicos!”.

Además, el veterano alcalde sostuvo que “todos los legisladores bonaerenses opositores deberían apoyar el reclamo del Gobernador. Cuando yo fui diputado y María Eugenia Vidal pidió la coparticipación de la Nación a la Provincia, la acompañamos. ¿Por qué los legisladores de la oposición no salen a apoyar a Kicillof? Que en definitiva es apoyar a los y las bonaerenses”.



Es lamentable la discriminación que estamos sufriendo los bonaerenses por parte del Gobierno nacional. La localización de la planta GNL no tiene nada que ver con la adhesión o no de la Provincia al RIGI, como bien lo explicó nuestro Gobernador @Kicillofok. pic.twitter.com/kpKoQEGt1h — Juan José Mussi (@jjosemussi) July 31, 2024

En ese marco, Kicillof aseguró que se trata de “un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del presidente Javier Milei, que -como resultado de un capricho ideológico- está poniendo en riesgo un proyecto en el que venimos trabajando hace diez años. El Presidente no soporta haber perdido las elecciones en la Provincia, donde tenemos un mandato que no comulga con su ideología. Es el camino que ha decidido: castigar a quien no está de acuerdo con él”.