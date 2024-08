A los 72 años, exintendente de Varela celebró la llegada de su hija Giuliana

Julio Pereyra fue padre por sexta vez y compartió una hermosa postal de su pequeña hija en manos de su mamá Eliana Soriano.

El ex intendente de Varela y diputado nacional Julio Pereyra celebró con un tierno posteo, la llegada de Giuliana, su sexta hija a sus 72 años de edad. “Hoy la vida me vuelve a premiar con la bendición de tu llegada y me siento muy afortunado”, sostuvo el dirigente peronista.





Además, el diputado nacional de Unión por la Patria le agradeció a su compañera Eliana Soriano con una tierna foto en sus redes sociales ya todas las personas que lo acompañaron en el proceso, “Gracias a todos los que nos acompañaron en este hermoso camino, y en especial a mi compañera de vida", sostuvo el ex intendente que gobernó Varela durante 25 años.

En ese sentido, recibió el saludo de los internautas que lo felicitaron por la llegada de Giuliana y celebraron junto al histórico dirigente peronista.



¡Bienvenida Giuliana! Hoy la vida me vuelve a premiar con la bendición de tu llegada y me siento muy afortunado. Gracias a todos los que nos acompañaron en este hermoso camino, y en especial a mi compañera de vida @SorianoEliana pic.twitter.com/P8e31sGCOf — Julio Pereyra (@PereyraJulio) July 31, 2024

Un buen regalo para Pereyra, que el próximo lunes 5 de agosto festejará su cumpleaños 73.