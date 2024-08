Operativo planta de GNL: la comitiva legislativa que desembarca en Bahía Blanca

Mientras la, el Gobierno bonaerense apunta todos sus cañones para que lase realice en Bahía Blanca. En ese sentido, este miércoles las autoridades legislativas y sectores de la oposición desembarcarán en el distrito en cuestión.Según pudo confirmar, la comitiva que desembarcará en el municipio comandado por el intendente,, estará encabezada por la vicegobernadora,y el presidente de la Cámara de Diputados,. Además, serán de la partida la jefa del bloque de senadores de Unión por la Patria,, y el titular de la bancada de diputados,Los otros del oficialismo que dirán presentes serán, ambos legisladores del Frente Renovador. Por el lado de la oposición, tras la negativa del PRO, CC y la UCR + Consenso Federal, estarán el diputado(Unión, Renovación y Fe) y el senador(La Libertad Avanza). Asimismo, del bloque Acuerdo Cívico – UCR + GEN estarámientras que su compañero de bancadafue invitado y hasta el momento no confirmó su presencia.Quienes confirmaron que no estarán en la foto son los legisladores de la UCR oficialista y del PRO. En medio de la interna boina blanca, la presencia de representantes de Acuerdo Cívico - UCR + GEN genera que algunos de sus exaliados entrevea alguna punto de acuerdo entre el Gobernador y Facundo Manes, quien lidera al grupo radical que acompañará la iniciativa oficialista de la vista a Bahía Blanca.En cuanto al itinerario previsto, a las 10 será la primera reunión el. Dos horas después almorzarán en el auditorio y luego, a las 14, la comisión irá hasta el palacio municipal para mantener un encuentro con el intendente Susbielles.La actividad surgió después de que el gobernador,, reuniera en su despacho el jueves de la semana pasada a Magario, García y Tignanelli. En la oportunidad también estuvieron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica,; el ministro de Gobierno,, y la secretaria General de la Gobernación,Allí, desde la Gobernación comunicaron que analizaron el estado de situación del proyecto de inversión para la instalación de la planta productora de GNL por parte de las empresas. Asimismo, siguen a la espera de las especificaciones técnicas del proyecto que fueron solicitadas por el Gobernador al presidente de YPF,, dado que desde la provincia de Buenos Aires no se conocen detalles relevantes de la iniciativa Además, se diagramó un esquema de trabajo para que la Legislatura provincial se aboque a facilitar los aspectos necesarios para la instalación de la planta en territorio bonaerense, entre los que se encuentra la disponibilidad de terrenos en el ámbito del puerto de Bahía Blanca.Tras las severas críticas expresadas por Kicillof,. Asimismo, hace dos semanas anunciaron la creación del proyecto de Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas y adelantaron que lo enviarán al parlamento provincial. La propuesta es un complemento a lo ya legislado por Nación y busca defender los intereses de la provincia de Buenos Aires al tiempo que se propone atraer grandes capitales.Desde la Gobernación aseguraron, pero no brindaron una fecha concreta de presentación del mismo en el parlamento. Mientras buscan consenso hacia el interior del peronismo y con la oposición, esperan dos detalles claves antes de enviarlo: la reglamentación del RIGI y pormenores de cómo será la inversión propuesta por la petrolera malaya para el sur del territorio bonaerense.En este marco, Alejandro Dichiara, en declaraciones a La Brújula 24, manifestó: “, aunque sí definimos en una reunión con él los pasos, tanto Diputados como Senadores. Y antes de una audiencia con el presidente de YPF, que también pedimos, la decisión es ir a Bahía Blanca para dialogar en el Puerto, el Concejo Deliberante y la Municipalidad”., para los bahienses y para todos aquellos que lo votaron. Sacó un 65% en el balotaje y es la segunda vez que defrauda a Bahía Blanca. Primero cuando vino y dijo ‘arréglense como puedan’ con la tormenta y ahora intentando sacarle la inversión más importante de la historia”, dijo.Más adelante, lanzó: “, acá lo que faltan son las exenciones que vamos a dejar hacer a cualquier empresa que venga en la provincia de Buenos Aires, hablando de Ingresos Brutos y Sellos”.Por su parte, en conferencia de prensa el lunes, Bianco recordó que “la semana pasada tuvimos una reunión con las autoridades de ambas Cámaras y con los jefes de nuestro bloque para darnos una tarea política. En ese encuentro se acordó”. Entonces, agregó: “Se los invitó a formar parte de la discusión sobre un eventual régimen provincial de fomento de las grandes inversiones y como producto de esa reunión se decidió esta semana invitarlos a participar a los otros bloques en una visita a Bahía Blanca”.El Ministro remarcó que el objetivo del viaje de la comitiva es “recorrer el puerto, la zona y la infraestructura existente como paray empezar a discutir con los distintos referentes de la oposición los diferentes aspectos técnicos y políticos, obviamente, de ese proyecto”.