Las SAD repercuten en el semillero de los campeones

Con la reafirmación el decreto 70/2023 el Gobierno Nacional modificó Ley de Deportes 20.655 que habilita SAD en los clubes, apareció una fuerte disputa entre quienes apuestan por la llegada de los capitales privados y los defensores de las instituciones deportivas como asociaciones civiles sin fines de lucro. Cuál es el pensamiento de los clubes que fueron la cuna de los actuales campeones frente a la propuesta que genera controversias.



Las SAD, son las Sociedades Anónimas Deportivas que buscan a través de inversiones privadas potenciar clubes y pasen a ser de los socios para convertirse en empresas donde el dueño o los dueños tomen todas las decisiones por sobre los individuos que forman parte del alma de cada club como lo son los hinchas, dejándolos fuera de la toma de decisiones al igual que a las comisiones directivas elegidas por el voto popular.



A pesar de que la gran mayoría de los clubes división e incluso la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se oponen a este tipo de Sociedades y ponen por encima los intereses de los socios, desde el gobierno nacional se está dando batalla para que los equipos puedan abrirse a esta nueva forma de entender el fútbol, donde el lucro es lo más importante.



"El futbol que es propiedad popular... Los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad, entonces ese futbol que es una de las pocas cosas que horizontalmente los más pobres mantienen, ya no la tienen más.", dijo Marcelo Bielsa en conferencia de prensa en la Copa América.



Luego de la llegada de Argentina a la final del torneo, el presidente Javier Milei compartió una imagen del planten de la Selección Nacional y sus respectivos clubes e hizo referencia a que todos ellos forman parte de equipos que son gerenciados por SAD, como el caso del Manchester City, el Manchester United y el París Saint Germain por nombrar alguno de los casos.







Por su parte, en varios países de Latinoamérica aparecen casos como el Bragantino en Brasil equipo de RedBull y el arribo del City Group a Uruguay y Bolivia (City Torque y Bolívar) y un caso de un gigante sudamericano como Colo Colo, además de la Universidad de Chile y Universidad Católica.



En Argentina, por su parte, uno de los casos más recientes tiene que ver con la deuda del Club Independiente que fue saldada por sus propios hinchas a través de una multitudinaria colecta y fue uno de los apuntados por Javier Milei como uno de los clubes en la mira de inversores. En Boca Juniors uno de los temas que generó revuelo en las últimas elecciones también tenía que ver con la oposición a las Sociedades Anónimas y el máximo ídolo “Xeneize”, Juan Román Riquelme llegó a la presidencia bajo el lema “el club es de los socios”.





Todos estos casos tienen un mismo hilo, las inversiones aparecen para financiar sólo al futbol (masculino y de primera división) y dejan de lado otras disciplinas como handball, básquet, tenis, hockey y así podemos enumerar todos los deportes que se realizan en los clubes, ni hablar de la parte social en la que son parte fundamental para niños y jóvenes que reciben los valores y la identidad del barrio y el sentido de pertenencia que quienes llegan y tienen la suerte de triunfar la llevan consigo y la comparten al mundo.



“Con un par de lienzos crotos, esperando por el bondi de Fiorito a paternal. La pisada, la rabona, son los chiches que los viejos no te podían regalar” comienza la Guardia Hereje en un homenaje al máximo exponente del deporte argentino Diego Armando Maradona, que empezó en Argentinos Juniors, un club de la Paternal que le regaló al fútbol una de las mejores inferiores del mundo.



Hay quienes tengan a Manu Ginobili en ese lugar, otros a Del Potro o a Guillermo Vilas, y así podemos seguir enumerando leyendas del deporte que salieron de clubes donde los socios sostienen la estructura y los empleados son vecinos, familiares y amigos que ayudan, la mayoría de las veces, ad honorem.



En revista le Tecla fuimos a buscar la opinión de ellos los formadores de los campeones de América y del Mundo, que tocaron el cielo con las manos, pero sus valores se mantuvieron en el suelo, gracias a los equipos que fueron formándolos. Centramos el informe en los jugadores que representan a la provincia de Buenos Aires y tratamos de ir a los clubes donde dieron sus primeros pasos y conocer un poco más sus historias y su opinión respecto a esta nueva oportunidad.



Liniers de Bahía Blanca, cuna de cracks



Por su parte y tras ser consultado por este medio, Carlos Pablo presidente de Liniers de Bahía Blanca, donde dieron sus primeros pasos Lautaro Martínez y Germán Pezzella comentó que, aunque no han considerado seriamente transformarse en una SAD, la posibilidad está abierta. “El club nunca pensó en transformarse en una sociedad anónima deportiva, pero también sí es cierto que es una chance más que está dentro del abanico de posibilidades para optar, llegado el caso, es decir, si bien no es nuestra intención transformarnos en un azar, no parece mal que exista la posibilidad de que quien así lo desee, si es conveniente, lo haga”.





El goleador de la Copa América, Lautaro Martínez dio sus primeros pasos en el club Liniers de Bahía Blanca.





Además, hizo referencia a que las SAD podría formalizar algo que ya existe en algunos clubes, como el gerenciamiento por parte de un grupo reducido que toma las decisiones, aunque señaló que estos grupos generalmente solo ponen el dinero para los equipos de fútbol primera división y deja las demás disciplinas relegadas.



“Si bien es muy bueno porque le saca todo lo que tenga que ver con los gastos de la primera división, pero a veces es malo en porque en definitiva el grupo inversor termina imponiendo su idea en cuanto a el entrenador, a los jugadores que te traen afuera y demás” y agregó que en Liniers, la primera división está nutrida en un 80 o 90% con jugadores formados en la institución, 1200 chicos inferiores, de ahí sale la gente que quiere jugar en primera división y las decisiones las tomamos nosotros y el técnico lo elegimos nosotros.



En ese sentido, Carlos Pablo indicó que Liniers no recibe inversiones privadas para la construcción de infraestructura o la contratación de jugadores. Su financiamiento proviene de las cuotas societarias, aportes de socios, publicidad y la venta de jugadores.



En resumen, el presidente ve la SAD como una opción posible, pero no como una prioridad actual para el club. Considera importante que cualquier cambio en la estructura del club sea bien comprendido y evaluado por los socios.

Club La Recova, de San Martín, donde dio los primero pasos una de las figuras del mundial de Qatar, Enzo Fernández





Enzo Fernández junto a compañeros de la categoría 2001 en La Recova.





Otro de los consultados por La Tecla fue Sergio Cóceres, presidente del Club La Recova, donde se formó el crack del Chelsea, Enzo Fernández. Sergio explicó que, aunque no han considerado transformarse en una SAD, la posibilidad está abierta, aunque no es una prioridad actual.







Destacó que "La Recova" es un club privado, no una sociedad de fomento, y que está reconocido como institución de bien público por el municipio. El club se financia principalmente a través de cuotas sociales de los miembros, que ascienden a 500 pesos, y también mediante colaboraciones de empresas locales y la venta de publicidad.



Sergio comentó que, hasta el momento, el club no ha recibido ofertas de inversión significativa, aunque sí han tenido acercamientos para observar jugadores jóvenes. Explicó que el modelo de SAD podría llevar a una situación en la que un inversor financie el club, pero, a cambio, tome decisiones unilaterales sobre la gestión y el equipo, dejando a los socios y a la comisión directiva con menos poder.



En su opinión, el modelo de SAD podría ser más aplicable a clubes grandes donde el inversor pueda esperar un retorno significativo, mientras que, para clubes de barrio como La Recova, la inversión privada es menos probable debido a la falta de certeza en el retorno económico. “¿Quién va a salir a invertir en un club de barrio donde no saben el rédito que les va a dar? no creo que vayan a un club exclusivamente un club de barrio o una ciudad de fomento” dijo el presidente del club ubicado en la localidad de San Martín.







Sergio Cóceres, presidente del Club La Recova de San Martín junto con Enzo Fernández.





Sergio resaltó que, por ahora, el club prefiere mantenerse como está, centrado en la formación de jóvenes y la gestión comunitaria.



Ateneo Popular La Plata, club que vio nacer a Jerónimo Rulli



En la misma línea, Miguel Camilleri, presidente del Ateneo Popular La Plata, destacó la fuerte dimensión social del club, que trabaja principalmente con jóvenes de los barrios más humildes de la ciudad. A pesar de que la cuota social es de cuatro mil pesos, Miguel sostiene que “muchos chicos no la pueden pagar, y el club hace un esfuerzo para que todos los niños puedan participar, independientemente de su capacidad para abonar la cuota”.



En ese sentido, se refirió a las SAD y sostuvo que su único fin es tratar a los clubes lo dejan como empresa, “y ahí ya pasaría lo que se trata de la parte social, que el chico que no paga la cuota no va a poder jugar. Y después, bueno, ellos (SAD) van a hacer números, sumar nomás, y acá en los clubes de barrio, sabemos quién es la mamá, quién es el papa”.



Entonces, desde Ateneo Popular optan por otra forma de ver el manejo de las entidades deportivas y sociales, “nosotros queremos a clubes que lo manejen la gente que está el día a día, el que va a cortar el pato, que marca la cancha, el que va a buscar a un pibe cuando no viene porque le pasa algo en la casa”, sostuvo Miguel.



Además se refirió a los dichos del Presidente Javier Milei que sostenía que los jugadores campeones de América juegan todos en clubes donde las SAD son una realidad, dijo que es “mentira, porque Jerónimo Rulli salió de Ateneo” y agregó que además de aprender a patear la primera de una pelota es en el club donde “hicieron una amistad, donde se junta después de un partido y tomaron una merienda todos juntos, un montón de cosas que lo sacaron de los clubes del barrio. Yo te desacuerdo con eso, no estoy a favor”, cerró con su postura en contra de las SAD y defendió la importancia de los clubes barriales en la formación de jóvenes y en el tejido social.





Jerónimo Rulli pasó por Ateneo Popular La Plata, club previo a Estudiantes de La Plata.





Sportivo Escobar, el club que vio nacer futbolísticamente a Nicolás González, Campeón de América con Argentina



En la entrevista con el presidente de Sportivo Escobar, Gustavo Bruno se indagó sobre la postura del club ubicado en la localidad bonaerense que lleva su mismo nombre, sobre la posibilidad de convertirse en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). El presidente del club donde comenzó deportivamente Nicolás González expresó que, desde su perspectiva, este modelo no sería adecuado para los clubes argentinos. Argumentó que los clubes deben ser propiedad de los socios y que al club no les “interesaría, bajo ningún punto de vista, ser una sociedad anónima”.





Centenario del Club Sportivo Escobar.





Es por eso que rechazaron la idea de convertirse en una SAD, ya que consideran que este tipo de modelo podría llevar a que los clubes se centren únicamente en el fútbol, dejando de lado otros deportes y áreas importantes del club Por su parte, sostuvo que en Sportivo la disciplina fuerte es el básquet y no así el fútbol. También expresó su preocupación de que una SAD podría dejarlos en una situación financiera precaria si el inversor se retira, dejándolos con deudas. “Como decía (Ringo) Bonavena, una vez te sacan del banquito quedas solo arriba”, sostuvo el presidente Gustavo Bruno.





Todos los clubes que fueron consultados por este medio aportaron su visión acerca de lo que puede ser el desembarco de las SAD al fútbol argentino y se mostraron en contra. La coincidencia pasa por el rol social de cada uno, y sostienen que de llegar grupos empresarios, solo se va a destinar dinero para la primera división -en clubes grandes- y las demás disciplinas pasarán a un segundo plano.



Otro aspecto que coinciden tiene que ver con la rentabilidad que pueden obtener, no es lo mismo una institución grande y de primera división del futbol argentino, como puede ser Boca Juniors o River Plate, que un club de barrio en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido podemos concluir que los clubes le dicen no a las Sociedades Anónimas Deportivas.