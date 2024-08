La CGT no asistirá a la mesa de diálogo del gobierno

SE ME COMPLICÓ

La Confederación General del Trabajo se endurece y confirmó que no participará de la reunión tripartita del próximo miércoles. “El Gobierno no ha dado respuesta a temas fundamentales”, sostuvo Daer.



Tras tres horas reunidos en la sede de la calle Azopardo la CGT confirmó que no participará de la reunión tripartita del próximo miércoles, además, anticiparon que el 7 de agosto se plegarán a la movilización que las organizaciones sociales realizan todos los años a San Cayetano.

Desde la central obrera sostienen que el gobierno avanzó sólo la reglamentación de la vuelta del Impuesto a las Ganancias y la nueva figura de colabores independientes para que empresas puedan tomar hasta tres trabajadores bajo el sistema de monotributo, dos cuestiones que integran la aprobada Ley de Bases y que cayeron muy mal en los sindicalistas.

“El Gobierno no ha dado respuesta a temas fundamentales”, sostuvo, el cotitular de la central obrera Héctor Daer en la conferencia de prensa posterior a la reunión.

Otro motivo que generó el descontento de la CGT fue que el Gobierno no diera ningún paso tendiente a retirar la apelación que hizo al amparo presentado por la central para declarar ilegal el capítulo de reformas laborales contenidas en el mega DNU, el cual sigue sin entrar en vigencia porque la central logró frenarlo en la Justicia laboral, detalló Daer.

“Habíamos quedado con el Gobierno en que íbamos a discutir la reglamentación, cuando el Gobierno luego reglamentó varios aspectos nocivos de la Ley de Bases”, cerró.