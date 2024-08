Volver | La Tecla Municipios 25 de julio de 2024 INTERPOL

Una exjueza bonaerense detenida por venta de bebés

Alejandra Velázquez fue aprehendida por Interpol en España. Había sido destituida en 2017 cuando estaba a cargo del Juzgada de Familia de Pilar. Se la acusa de recibir dádivas por entregar chicos en adopción a familias de buena posición económica.

Compartir