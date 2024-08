Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de julio de 2024 NUEVOS DESTINOS

Dos exfuncionarios del PRO en la Provincia aterrizaron en el gobierno nacional

Se trata de la exdiputada bonaerense Noelia Ruíz y el exalcalde de Coronel Rosales, Mariano Uset. Los nombramientos fueron anunciados en el boletín oficial.

