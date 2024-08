Volver | La Tecla Nacionales 24 de julio de 2024 INTERNA CALIENTE

Macri prepara el relanzamiento del PRO con un acto en territorio bonaerense

Mauricio Macri, reunió a un sector de la cúpula amarilla vía zoom para delinear la estrategia de despegue del Ejecutivo de Milei. Se piensa en un acto durante agosto para sentar las bases fundacionales de la nueva etapa del espacio

