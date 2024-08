Volver | La Tecla Nacionales 23 de julio de 2024 LA TECLA PATAGONIA

Por Mariela Branda

marielabranda

Objetivo recaudación en Chubut: la nueva agencia inspirada en el modelo ARBA

Ignacio Torres encara la segunda parte de su mandato con las premisas de modernizar la gestión y mejorar los ingresos. Para ello enviará a la Legislatura un proyecto para crear su propia ARBA. Los detalles

Compartir