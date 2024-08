Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de julio de 2024 BAHIA BLANCA

Susbielles destacó las ventajas locales del Proyecto GNL y puso paños fríos a la disputa con Nación

El intendente de Bahía Blanca encabezó una conferencia de prensa junto a diversos sectores locales y regionales sobre el proyecto de GNL YPF - Petronas. Valoró las ventajas del puerto, la provincia y la ciudad. Además habló sobre la polémica tras las declaraciones de Javier Milei

