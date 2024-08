Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de julio de 2024 EN REDES

Milei vuelve al blanco de las críticas tras su posicionamiento por la planta de GNL

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, se manifestó en referencia a las declaraciones del presidente de la Nación Javier Milei respecto a la adhesión al RIGI y la mega obra de GNL

