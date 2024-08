El emotivo mensaje del novio de Catalina, la influencer víctima de femicidio

Momentos de extremo dolor se viven en Córdoba, tras el femicidio de Catalina Gutierrez, la joven de 21 años que fue asesinada por uno de sus amigos esta semana. Catalina estaba desaparecida desde el miércoles y su cuerpo fue hallado sin vida este jueves por la mañana en un descampado de la capital cordobesa, en el interior de un auto.



El principal sospechoso fue Néstor Soto, un joven oriundo de Bariloche, amigo y compañerode Catalina en la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, quien finalmente confesó el asesinato justificando que su amiga era "el amor de su vida".

Quería que fueras tan pero tan feliz. No puedo creerlo, no puedo. pic.twitter.com/GwjWoLLGQj

— Lazaro Oliveda (@olivedalazaro8) July 19, 2024

Tras el crimen, que no sólo conmocionó a todo Córdoba sino también a todo el país, Lazaro Olivera, el novio de la influencer le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.



En una publicación que hizo en su cuenta de Twitter, en la que se ve una carta que lleva la firma de Catalina y fotos de ambos, el joven escribió: "Quería que fueras tan pero tan feliz".

"No puedo creerlo, no puedo", expresó Olivera, conmocionado en el posteo que ya tiene más de 70 mil likes y cientos de comentarios deseandole fuerzas en este duro momento.