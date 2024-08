Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de julio de 2024 NOTA DE TAPA

Julio Burdman: La oportunidad de los libertarios en la provincia de Buenos Aires

El consultor político analizó las probabilidades de los libertarios en los próximos comicios y el armado en la Provincia. El rol de Axel Kicillof como principal opositor al gobierno nacional.

