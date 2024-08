Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de julio de 2024 POSICIONAMIENTOS

La eliminación de las PASO vuelve a encender la polémica y la UCR planteó su postura

El senador nacional y titular del Comité Provincia de la UCR, Maximiliano Abad, aseguró que “en la Argentina, la democracia electoral actual no es una competencia entre partidos políticos sino entre coaliciones de partidos"

