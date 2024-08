Volver | La Tecla Nacionales 18 de julio de 2024 LA TECLA PATAGONIA

Un rionegrino pica en punta como jefe de Gabinete del ministerio de Capital Humano

Los rumores comenzaron a correr luego de la renuncia de Lucas Fernández Aparicio. Se trata del radical Leandro Massaccessi, exconcejal de Viedma e hijo del exgobernador, Horacio Massaccessi

Compartir