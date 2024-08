Mientras la Provincia busca combatir la ludopatía, concejales de UP rechazaron un proyecto para atacarla

En la última sesión del Concejo Deliberante de Tapalqué, el bloque de concejales de Unión por la Patria (UxP) desaprobó un proyecto de ordenanza destinado a prevenir y concientizar sobre la ludopatía. El proyecto había sido presentado inicialmente en mayo pasado por los concejales del espacio UCR-Juntos y buscaba replicar iniciativas similares aprobadas en la mayoría de los distritos de la séptima sección electoral.



En aquella oportunidad, los concejales de Unión por la Patria optaron por enviar la propuesta a comisión para su discusión. Sin embargo, en la reciente sesión donde se debatió un dictamen con modificaciones sugeridas por el oficialismo local, el bloque de UxP decidió no acompañar la medida, resultando en su desaprobación.



El presidente del bloque oficialista, Germán Lupori, justificó la decisión argumentando que este tipo de legislaciones “no sirven para nada”. Lupori manifestó que la problemática de la ludopatía no se resuelve con “un cartelito o una publicidad” y que no es necesario más legislación sobre el tema. Invitó a los ediles a abordar la cuestión directamente en los clubes e instituciones intermedias.



La ordenanza, desaprobada por el espacio que responde al intendente Gustavo Cocconi, proponía implementar una campaña preventiva en el distrito sobre los riesgos del juego con apuestas online. Esta campaña incluiría la difusión de material audiovisual, pedagógico y educativo que destaque los peligros y consecuencias negativas del juego con apuestas online, así como la realización de charlas y talleres en escuelas secundarias y diferentes instituciones, con la participación de profesionales en adicciones y salud mental.



Asimismo, la norma sugería la implementación de actividades que promovieran el cuidado de la salud a través de espacios recreativos y saludables, fomentando la participación en actividades sociales y deportivas organizadas por las Secretarías y/o Direcciones correspondientes. Además, estipulaba que el Departamento Ejecutivo Municipal coordinaría la implementación y difusión de la campaña en colaboración con las áreas competentes.