Lo que le deja el juego a la provincia de Buenos Aires

En un contexto en el que la recesión económica hace estragos en todos los sectores, sumado al plan de ahogamiento financiero de Nación a las provincias, en el Gobierno bonaerense ponen el ojo en lapropia para sostener acciones de gestión elementales. En ese marco, lostienen un rol clave y generan fondos para nada despreciables. Mientras tanto, se batalla contra las apuestas ilegales y se busca regular la actividad frente a muchas aplicaciones ilegales.El(presidido por) tiene como función la regulación, explotación y administración de los juegos de azar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y distribuye los recursos producidos a distintas áreas. Las transferencias provienen de la recaudación generada a través de las 4.350 Agencias Oficiales, 45 Salas de Bingo, 10 Casinos, 5 Hipódromos y 6 plataformas de juego on line.Según pudo conocer, un 93% más que en el mismo periodo del 2023. La entidad provincial tiene la tarea de ocuparse de que los recursos producidos sean distribuidos en beneficio de la comunidad y del desarrollo de políticas públicas que tengan como fundamento la inclusión social y la participación colectiva.En ese aspecto, el porcentaje destinado para cada organismo se establece por ley cada vez que se implementa un nuevo juego. Sobre el total de lo transferido en el primer semestre del año, los ministerios que más fondos recibieron fueron laen un 13,07%; elun 16,37%; elun 19,20%; el de Seguridad un 13,78%;un 18,44%; y a losfue el 14,71% de lo recaudado.En cuanto al, que está regulado por la, impulsada y aprobada por el durante la gestión de María Eugenia Vidal en el año 2019, quedó estipulado que un 8% de la recaudación sería derivada a los Municipios y a Rentas Generales. A partir de tal legislación se estableció que puedan operar legalmente 7 licencias en la Provincia, de las cuales hay 6 en funcionamiento:Las operadoras de. Asimismo, aportan al Estado Nacional a través del pago del impuesto al juego, IVA e Impuesto a las Ganancias cuando corresponda.En tierras bonaerenses hay 2.304.677 usuarios creados, pero el detalle a tener en cuenta es que cada persona no posee una cuenta única, sino que puede haberse creado un usuario en más de una plataforma. A su vez, es importante señalar que. Es decir, todas las páginas que no terminan en bet.ar son ilegales.El juego ilegal on line es una de las grandes preocupaciones del Gobierno bonaerense ya quey es por donde acceden los menores de edad. Por ese motivo avanzó con el plan de prevención a la ludopatía en jóvenes y adolescentes, con el objetivo de reforzar los controles y regulaciones de las plataformas legales y atacar más a quienes están en la ilegalidad. En ese marco, también apuntan a generar nuevos mecanismos a la hora de regular la publicidad, para intentar achicar el margen de recepción de la población que se encuentra más expuesta.APUESTAS EN PBAEl presidente del Instituto de Lotería y Casinos,, detalló cómo se encuentra el sector en la provincia de Buenos Aires y dijo que “un 20% del juego se da de manera legal a través de las 6 licencias que nosotros tenemos operativas a través de la ley 15.079 y una séptima que todavía no lo está”. No obstante, aseguró que “, que representa el 80%” en todo el país.En cuanto a la tarea del Gobierno, sostuvo que “tenemos que atacar los dos planos, tanto lo que es el juego ilegal como el legal”. Sobre las plataformas permitidas, explicó que “un punto central va a ser la” con una mesa de trabajo multidisciplinaria que incluya ministerios, legisladores y otras entidades civiles.En cuanto a la regulación, adelantó que se pueden “incluir las leyendas preventivas y regular en qué momento se tienen que hacer las publicidades, que no pueden ser durante todo el día. Tiene que haber bandas horarias, y”.“Sobre el 20% del juego legal, sobre las plataformas,, independientemente que hoy para acceder a las plataformas uno tiene que hacer una declaración jurada, se tiene que loguear, que es un trámite engorroso”, expresó. Pero confirmó que “encontramos algunas excepciones por donde penetran algunos menores de edad y queremos que no haya ningún tipo de excepción.”.Asimismo, remarcó que “por esoy ya rápidamente nos vamos a poner a trabajar con las plataformas para ingresar los datos biométricos como una condición sine qua non para poder ingresar a las plataformas”.“Desde el primer día, por instrucción del Gobernador,”, concluyó Atanasof.LUDOPATIAEl gobierno bonaerense presentó el, en el que se impulsa siete ejes de trabajo interministerial que incluyen acciones de prevención, asistencia y regulación del juego on line.Asimismo, se encuentra en proceso de investigación una. Además, se reportaron más de 90, que promocionan sitios ilegales, para que den de baja sus perfiles.En tanto, se prevé la creación de un. Otro punto que se desarrolla es la ampliación y fortalecimiento del programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo.Sobre el aspecto educativo,. El Gobierno dispone de espacios de atención, acompañamiento y orientación a personas afectadas por la problemática.En los sitios legales solo se puede acceder si sos mayor de 18 años. Al momento de ingresar, cada plataforma pide completar un formulario donde se ingresan datos personales (nombre, DNI, número de trámite del documento, entre otros) que luego se cruzan con elpara identificar si la persona es mayor y si está habilitada para jugar. También se comprueba el domicilio del apostador con sistemas de geolocalización porque las provincias no tienen todas las mismas plataformas legales.A diferencia de otras jurisdicciones, en la Provincia de Buenos Aires existe la(Ley 13.470 del 2006) que tiene como misión fundamental realizar todo tipo de acciones para erradicar el juego ilegal. La misma está conformada por personal del Instituto de Lotería y del Ministerio de Seguridad, lo que nos permite trabajar de manera conjunta.Desde el Gobierno bonaerense señalan que "es un camino largo porque mientras nosotros denunciamos estos sitios, aparecen nuevos.y bloquee rápidamente el ingreso desde el país a esos sitios ilegales que operan desde el exterior. A través de organismos comoy Cancillería que son quienes tienen las herramientas para hacerlo, pero parece que no es un tema que tienen en agenda".Estos sitios de apuestas ilegales operan a través de administradores que manejan una red de cajeros que se vinculan con los jugadores a través de un chat de. Por medio de esa vía de comunicación el cajero crea usuarios, recibe pagos y carga crédito.En el proceso. Solo ponen el foco en atraer personas a la red. De hecho, solo con Whatsapp y alguna billetera virtual se puede ingresar sin más requisitos.Para que ese cajero tenga más caudal de gente,. La tares que le asignas es que suban una historia a, por ejemplo, con un link que los lleva a ese Whatsapp del cajero. De esta manera, captan gente en un sistema ilícito de apuestas.En este marco, a partir de un convenio que tiene lacon, la provincia de Buenos Aires denunció a más de 90 influencers que promocionan estos sitios ilegales para que den de baja sus perfiles. Entre la lista aparecen(el fan de Wanda).A su vez, desde el Gobierno bonaerense manifestaron que si se detecta que un influencer promociona apuestas ilegales, puede denunciarlo en el sitio web: