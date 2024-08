Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de julio de 2024 DIFERENCIAS

Libertarios le respondieron a Villarruel y le recordaron la interna que tiene con Milei

El bloque de diputados bonaerenses "Unión, Renovación y Fe" emitieron su descargo tras las críticas recibidas por la Vicepresidenta de la Nación. En tanto, le remarcaron las "diferencias de pensamiento" que mantiene con el Presidente.

