Diputados aprobó la creación de la empresa bonaerense de ambulancias

El Poder Ejecutivo bonaerense consiguió la media sanción para la creación de las empresas de emergencias luego de varias jornadas de debate en comisiones y explicaciones brindadas por el minsitro de Salud, Nicolás Kreplak, pese al rechazo de varios sectores opositores.



Desde el oficialismo destacaron la labor de la Cámara de Diputados, presidida por Alejandro Dichiara, para avanzar con acuerdos para contar con esta ley que impulsaron desde el Poder Ejecutivo y conseguir los votos para que se obtenga esta media sanción.



La sesión comenzó con el homenaje al diputado fallecido José María Fernández, donde se realizó un minuto de silencio y tomó la palabra el vicepresidente del bloque de Unión por la Patria, Rubén Eslaiman.



Acto seguido, se le tomó juramento a Ana Luz Balor, quien ocupará la banca que dejó José María Fernández. La nueva legisladora es de Tres de Febrero, quien se desempeñó como concejal del distrito y pertenece al Movimiento Descamisados, que responde políticamente a Andrés Larroque.





Ana Luz Balor ocupará el lugar del fallecido José María Fernández.





De esta manera, el kicillofismo sumó una nueva aliada en Diputados por pertenecer a la organización nucleada en La Patria es el Otro. Pero también consiguió la media sanción en una ley fundamental que impulsó el Gobierno de la Provincia. Ahora el proyecto de la creación de la empresa de Emergencias pasará al Senado, que ya tuvo varios debates en comisiones.



Más tarde, se extendieron las licencias de Mariano Cascallares, Federico Otermin y Mercedes Landivar como diputados bonaerenses, ya que se desempeñan como intendentes de Almirante Brown y Lomas de Zamora respectivamente. Mientras que Landivar asumió como Jefa de Gabinete en Olavarría, distrito que conduce el camporista Maximiliano Wesner.









Allí comenzó el plato fuerte de la noche. A raíz de un acuerdo político, hubo faltazo por parte de diputados de todos los bloques. El legislador Guillermo Castello solició la votación nominal, pero esta fue rechazada por las autoridades de la Cámara.



El proyecto de emergencias se aprobó con los votos del oficialismo y el bloque Unión Renovación y Fe, mientras que ya estaba confirmado el rechazo del PRO, el radicalismo y La Libertad Avanza.



Luego llegó el tiempo de las intervenciones de los legisladores. El diputado Guillermo Castello, criticó al bloque Unión Renovación y Fe por “levantar la mano ante cualquier locura que propone el gobernador Kicillof” y añadió: “¿Esto Kicillof lo hace para sobreactuar las diferencias que tiene con el Gobierno nacional? Sería una irresponsabilidad notable crear una empresa pública, que va a terminar quebrada como todas las empresas públicas, para diferenciarse del gobierno. Yo creo que no le importa la salud a Kicillof. Porque vemos el caso de IOMA que tiene dos millones de afiliados y no tienen cobertura alguna”.



Por su parte, la diputada por PRO Libertad, Abigail Gómez, sostuvo que su bloque “no va a votar a favor de que el estado siga siendo ineficiente. La salud pública de la provincia de Buenos Aires está en un claro retroceso. En todas las sesiones desde que arrancó el año hablamos de IOMA. Lo concreto es que todos los afiliados se quieren ir de esta obra social”.



En ese sentido, el diputado de Acuerdo Cívico – UCR+GEN, Claudio Frangul, explicó los motivos del rechazo de su bloque: “Nosotros estamos a favor de un estado eficiente y también creemos en la confluencia entre lo público y lo privado. Pero entendemos que hay un contexto en la Provincia de baja recaudación nacional. Pero no estamos de acuerdo en que se vayan creando nuevas estructuras. El sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires tiene enormes inconvenientes. Hay muchos problemas en derivaciones, en prestaciones de servicios. Con la baja de prestaciones de IOMA y la baja cobertura de medicamentos. Es muy ineficiente el gobierno de la Provincia de Buenos Aires en lo que tiene que ver con la salud”.





Además del proyecto de Emergencias, se trató una iniciativa que presentó la senadora de Unión por la Patria, Sofía Vanelli, para garantizar el derecho a la salud y el acceso a una atención de calidad para las mujeres que padecen endometriosis. A raíz de este debate, presenció la sesión en uno de los palcos del recinto la extitular de AySA, Malena Galmarini.

















Pese a que el proyecto de la creación de esta nueva Sociedad de Estado tiene media sanción, desde los bloques opositores a Axel Kicillof manifestaron su descontento a través de las redes sociales.

Siguiente con lo sucedido en la sesión, los diputados del FIT repudiaron los depidos de trabajadores, Guillermo Kane expresó: “Queremos resaltar que los dos proyectos de repudio a los despidos que se aprobaron hoy fueron discutidos e impulsados con los trabajadores que los están sufriendo en carne propia. En el caso del neumático, los compañeros del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (SUTNA) se hicieron presentes en la comisión de trabajo en la que se discutió y aprobó el proyecto de repudio a los despidos de las fábricas Fate, Bridgestone y Pirelli.”



Continuó: “Desde la banca del Partido Obrero acompañamos a los trabajadores del Hospital Posadas en una recorrida por la Legislatura donde se reunieron con distintos bloques y autoridades presentando el proyecto escrito de manera conjunta. En la sesión de hoy se aprobaron también proyectos que acompañamos en apoyo a trabajadores despedidos de la tercerizada aeroportuaria GPS y de la planta de Pepsico en Mar del Plata.”



Kane siguió: “En este mismo sentido, el día de mañana, 11 de julio, participaremos desde la banca acompañando a los trabajadores del Posadas, del INTI y el SUTNA de una audiencia pública de denuncia sobre los despidos en el Congreso Nacional convocado por los diputados del Frente de Izquierda”



La médica y diputada del PTS FIT, Laura Cano, explicó en detalle cuáles son los problemas que atraviesa el sistema de emergencias público de la Provincia, y señaló que no van a resolverse con esta empresa de emergencias. A la vez, cuestionó que lo que se busca con este proyecto es abrirle las puertas al sector privado para que pueda lucrar con el acceso a la salud de la mayoría de la población.



Por su parte, Gustavo Cuervo se refirió, en el cierre, a la aprobación del proyecto del Ejecutivo, “todas las personas coincidían en que consideraban beneficiosa la creación de esta empresa” y un “elemento muy importante para el recupero de costos”.

Además agregó que en ese sentido la creación de la empresa de ambulancias "Va a tener mucha más facilidades creemos que están dadas las condiciones para que la empresa genere una solución para esta problemática".



Por último, sostuvo que sus 8 diputados votaron a favor del proyecto, respondiendo a Castello quien solicitó la nómina.



El presidente del bloque UCR+CAMBIO FEDERAL, Diego Garciarena sobre este tema, sostuvo que “la solución sería trabajar con los organismos de control” y diferenció que, “una cosa son las sociedades de estado y otras las sociedades anónimas” y puntualizó en sus diferencias.





Además habló de las cuestiones que le preocupan del proyecto, "no establece las remuneraciones del directorio ni le pone límite a las remuneraciones del directorio", y analizó tres cuestiones "la oportunidad, el merito y la conveniencia. Es inoportuna porque hay otras prioridades en salud. No tiene ningún mérito. No es conveniente por todo lo antes planteado" Por esos motivos no la vamos a acompañar".