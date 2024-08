Volver | La Tecla Nacionales 9 de julio de 2024 CEREMONIAS

Tedeum y desfile militar: cómo serán los festejos por el Día de la Independencia

Luego de firmar el Pacto de Mayo, el presidente Javier Milei encabezará las celebraciones por un nuevo aniversario de la independencia de nuestro país.

