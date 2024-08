Volver | La Tecla Nacionales 7 de julio de 2024 MILLAS ACUMULADAS

El Presidente defendió su plan económico, a Bolsonaro y cargó contra el socialismo

Javier Milei habló en la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC) que se desarrolla en la localidad de Camboriú. Allí, respaldó Jair Bolsonaro al que consideró un perseguido.

