Volver | La Tecla Nacionales 6 de julio de 2024 PREOCUPACIÓN

Congreso: la UCR en Diputados pide declarar la emergencia universitaria

Un proyecto de la bonaerense Danya Tavela busca que alcance a los salarios de docentes y no docentes de las casas de altos estudios. Los sueldos quedaron fuera del acuerdo entre el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional.

