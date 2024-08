Caso Loan: los fiscales abandonan la hipótesis de "pérdida" y afirman que hubo "captación"

Los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, de la Unidad Fiscal de Goya, protagonizaron una conferencia de prensa este lunes por la tarde para brindar las últimas novedades en la búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció en Corrientes.



Luego de que la investigación pasara a la Justicia Federal y ante las sospechas de un caso de trata de personas, los fiscales confirmaron que "se abandonó la hipótesis de la pérdida” y que se empezó a trabajar sobre las sospechas de que el chico fue secuestrado con fines de explotación y que hubo "pruebas plantadas" durante la búsqueda.



No obstante, los fiscales de Goya mencionaron que "hay mucho material probatorio" pero que no pueden revelar, ainque confirmaron que está acreditada "la acción típica que es la captación".



En ese sentido, Castillo dijo que se está "ante un posible delito de trata de personas" y sobre la zapatilla que apareció en uno de los lugares rastrillados comentó: "Sabemos que nos plantaron la zapatilla en el lugar. Nosotros confiamos en lo que nos decían, pero después advertimos que el titular de la comisaría era el que autorizaba todo para desviar la investigación. Inmediatamente pedimos su detención”.



Asimismo, los investigadores confirmaron que “nada está descartado” sobre todas las personas que compartieron ese almuerzo con Loan y que es posible que en ese grupo haya más detenidos.



Por su parte, el fiscal Barry confirmó que se pudo determinar dónde se perdió de vista el niño, luego de las declaraciones en cámara Gesell de los menores interrogados que coincidían sobre la dirección que había tomado Loan cuando fue visto por última vez.



"Fue claro porque se dirigía hacia la casa de la abuela. Difícilmente un menor de cinco años, que nunca fue al campo, no se frene, grite, llore, vuelva o retroceda en sus pasos", señaló Barry. Y agregó que "esa fue una pauta esclarecedora que comienza a debilitarse más la hipótesis de la pérdida".



En tanto, el fiscal a cargo de la causa también mencionó que cinco de los detenidos fueron imputados por el delito de "captación de persona con fines de explotación" con el agravante de que la víctima es menor de 18 años. Mientras que el comisario Walter Maciel se le estableció el delito de encubrimiento.