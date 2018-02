MEGACAUSA

Dos fiscales pidieron el procesamiento de Abal Medina

Consideran que tuvo las misma responsabilidad que Aníbal Fernández y Jorge Capitanich por el manejo de fondos para el tratamiento de residuos GIRSU. Apelaron la falta de mérito que había dictado el juez Bonadío. Los detalles de una causa que investiga el destino de más de 600 millones a municipios de 13 provincias.

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)

monto total de casi 600 millones de pesos entre los años 2013 y 2015.

La falta de mérito determinada por el juez federalal ex Jefe de Gabinete,, en el marco de la causa que investiga irregularidades en la entrega de fondos medioambientales a municipios, fue apelada por los fiscales, del fuero federal y, de Investigaciones Administrativas.En diciembre pasado, el magistrado procesó a los ex funcionarios del kirchnerismo, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich , además de tres ex secretarios de Medio Ambiente, por el reparto de subisidios correspondientes al programa dea municipios de todo el país, entre ellos 68 de la provincia de Buenos Aires.Abal Medina, jefe de Gabinete de Cristina Kirchner entre el 10 de diciembre de 2011 y el 18 de noviembre de 2013, había sido indagado por Bonadío, por la falta de control en el otorgamiento, cumplimiento y justificación de obras, por unJuan Manuel Abal Medina.Como informó La Tecla.info, la causa se inició a partir de una auditoría interna realizada por la gestión de Cambiemos, en conjunto con la Sindicatura General de la Nación, tras lo cual se dio intervención a la fiscalía deo, quien llevó a adelante la acusación.Tras la decisión del juez de no procesar a Abal Medina, los fiscales consideran que el ahora integrante de latiene igual responsabilidad que sus colegas, ya que las irregularidades continuaron y en el último año de su gestión hubo transferencias a través del GIRSU por casi 200 millones de pesos a 75 municipios de 13 provincias., sostienen los fiscales para que se revise su falta de mérito.

Nota de Tapa #757_BASE by Ariel Spini on Scribd