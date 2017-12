ANTICIPO

Bonadío procesó a Aníbal Fernández y Capitanich por la megacausa que adelantó La Tecla

El magistrado decidió procesarlos por el delito de administración infiel, al igual que a otros 11, entre ellos los ex secretarios de Ambiente Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis. Sobreseyó a Abal Medina Se investiga el envío irregular de fondos del programa GIRSU, que fueron a parar a 193 municipios de todo el país, 68 de los cuales son de la provincia de Buenos Aires. Algunos de los intendentes podrían pasar por Comodoro Py.

megacausa que investiga el presunto desvío de fondos del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

El juez federalo dictó el procesamiento de tres ex jefes de Gabinete del kirchnerismo,, en el marco de laEl magistrado decidió procesarlos por el delito de administración infiel, al igual que a otros 11, entre ellos los ex secretarios de AmbienteTal como había adelantado La Tecla en primicia, el magistrado puso el ojo sobre el reparto de fondos a 193 municipios de todo el país, entre ellos 68 de la provincia de Buenos Aires, que recibieron dinero para realizar obras ambientales y que, según Bonadío, podrían haber malversado dichos fondos.En la causa también fueron citados a declarar otros dos ex jefes de Gabinete de Asesores, además de Meiszner:. Todos fueron citados a declaración indagatoria por Bonadío, al igual que cuatro asesores técnicos del programa:

